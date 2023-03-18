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Fenerbahçe: "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır."
Fenerbahçe: "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır."
Spor 18.03.2023, 16:12
Fenerbahçe: "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır."