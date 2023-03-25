Eskrimci Deniz Sayın Yunanistan’da bronz madalya kazandı

Yunanistan’da bugün başlayan Avrupa U14 Circuit Turnuvası’nda 14 yaş altı erkekler epe kategorisinde Deniz Sayın bronz madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan’da Florina’da düzenlenen Avrupa U14 Circuit Turnuvası’nda 14 yaş altı erkekler epe kategorisinde Deniz Sayın bronz madalya kazandı. Bugünkü mücadelesinde karşılaşmalar sonucu yarı finale yükselen sporcu, bu turda Estonyalı Rica-Janree Ojamu’ya 15-9 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Aynı turnuvayı Eren Uğuz 13., Emir Viktor Ayoub 23., Deniz Doruk Gürsel 32., Arda Özkul 34., Çağdaş Güner 35., Necmi Arda Baykal 40., Salih Evrim İlkiliroğlu 41. ve Fahri Güneş Çokparlamış 42. sırada bitirdi.

Organizasyonda yarın (26 Mart Cumartesi), 14 yaş altı kadınlar epe kategorisinde 9 sporcu piste çıkacak.