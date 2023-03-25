Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği ve iki gün sürecek olan Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Karabük’te başladı.

Yenimahalle Spor Salonu’nda 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya çeşitli illerden 250 sporcu katılım sağladı. U10, U12 ve U14 olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuva, yarın sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada 10 ilden sporcuyu Karabük’te ağırladıklarını belirterek, “Spor şehri Karabük olarak yola çıktık. Özellikle son yıllarda farklı branşlardaki Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bugün kız, yarın da erkek sporcular yarışacak” dedi.

Aileleriyle gelen sporcu sayısının fazla olduğunu ifade eden Güven, "Turnuvaya gelenler sadece spor gayeli değil aynı zamanda turizm gayeli de ilimize geldiklerini düşünüyoruz. Buraya gelenler Safranbolu başta olmak üzere ilçelerimizi de ziyaret etme imkanı bulacaklar" diye konuştu.