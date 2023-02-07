Eskişehirli rekor makinesine kronometreler yetişemiyor

Eskişehirli milli atlet Ayça Findaoğlu, Bursa’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları’nda U18 kategorisinde ilk gün 1500 metreyi 4.22.46 ile koşarken, ikinci gün ise 800 metreyi de 2.09.42’lik dereceyle tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.

Eskişehirli rekortmen sporcu Ayça Fidanoğlu, 4-5 Şubat tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları’nda üst üste rekor kırdı. Büyükler U18 kategorisinde koşan Ayça Fidanoğlu ilk gün 1500 metre yarışında 4.22.46’lık derecesiyle ilk rekorunu kırarken, şampiyonanın ikinci günü ise yine U18 kategorisi 800 metrelik mesafede kendi rekorunu 30 salise daha geliştirip 2.09.42’lik bir dereceye imza attı.