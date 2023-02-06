Erzurum 2023 Winter Games Gymnasiade iptal edildi

Erzurum’da 11-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Okullar Kış Spor Oyunları, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve çevre illerinin de etkilendiği deprem nedeniyle iptal edildi.

Erzurum’da 11-19 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Okullar Kış Spor Oyunları’nın (WINTER GYMNASIADE) Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle iptal edildiği açıklandı.