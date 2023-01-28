Erdal Güneş: "Bu mücadele ve istek olduğu sürece bu takım inşallah sıkıntılı günler yaşamayacak"

Gaziantep Futbol Kulübü’nün Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu mücadele ve istek olduğu sürece bu şehir, bu takım inşallah sıkıntılı günler yaşamayacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Erdal Güneş maçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, çok ciddi taraftar desteği olan bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün gerçekten iyi bir takıma karşı oynayacağımızın farkındaydık. Zinde bir takım, iyi bir kadroları var. Arkalarında çok ciddi bir taraftar desteği olan bir takıma karşı oynadık. Bizim için maçın psikolojik tarafı daha önemliydi. Çünkü oyuncularla çok fazla çalışma fırsatı yakalayamadık. Yapabileceğimiz tek şey oyuncuları psikolojik olarak yukarıya kaldırmaktı. Bugün de sahadaki olan aksiyonlar ve pozisyonlar bunu başardığımızı gösteriyor. Buradan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çünkü bugün kahraman onlar. Oyuncularıma, iyi bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor dedim. Eğer bulunduğumuz konumu kendinize yakıştırıyorsanız devam edelim bu şekilde ama bizim kalitemiz farklı diyorsanız o zaman reaksiyon zamanı diyerek uyardım. Sadece bir maç kazandık. Bugün bu galibiyetin sevincini hep beraber yaşayacağız ama yarın yine antrenmanımız var. Çarşamba günü Hatay ile zor bir maça çıkacağız. Bu mücadele ve istek olduğu sürece bu şehir bu takım inşallah sıkıntılı günler yaşamayacak."