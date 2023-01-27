Engin Fırat’lı Kenya Milli Takımı, Türkiye ile hazırlık maçı oynamak istiyor

Kenya Futbol Federasyonu CEO’su Barry Otieno, A Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçı oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Kenya, Türkiye ile hazırlık maçı oynamaya hazırlanıyor. Kenya Futbol Federasyonu CEO’su Barry Otieno, A Milli Takım ile bu sene bir hazırlık maçı oynamak için resmi başvuruyu TFF’ye gönderdi. Türkiye’nin uzun süredir bir Afrika ülkesiyle oynamamış olması ve takımın başında Türk teknik adam Engin Fırat’ın olması maçı ilgi çekici hale getiriyor. Tarafların kısa süre içinde tarih konusunda anlaşmaları bekleniyor.