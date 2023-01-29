Emre Karaca Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’na damgasını vurdu

Milli sporcu Emre Karaca, Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Büyük Erkekler kategorisinde birinci oldu. Karaca, "Elimden geldiğince milletimi gururlandırmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Eskişehir’de spor kariyerine devam eden milli kick boksçu Emre Karaca, Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nı birinci olarak tamamladı. Büyük Erkekler 57 kilogram Full Contact kategorisinde müsabakalara katılan Karaca, tekrar Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur duyduğunu vurguladı. Hedefinin Portekiz’de gerçekleşecek olan dünya şampiyonası olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli sporcu, "Elimden geldiğince milletimi gururlandırmaya devam edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.