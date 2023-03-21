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Dursun Özbek: "Rasciha’ya yapılan hareket Konya’da penaltı değil ama Alanya’da penaltı. Sivas maçını dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarıyorlar."
Dursun Özbek: "Rasciha’ya yapılan hareket Konya’da penaltı değil ama Alanya’da penaltı. Sivas maçını dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarıyorlar."
Spor 21.03.2023, 15:18
Dursun Özbek: "Rasciha’ya yapılan hareket Konya’da penaltı değil ama Alanya’da penaltı. Sivas maçını dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarıyorlar."