Dursun Özbek: "Mümkün olduğu kadar depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu’ndaki yardım kampanyalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Mümkün olduğu kadar depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardım amaçlı başlattığı kampanyada çalışmalar durmaksızın sürüyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda, Galatasaray Taç Spor Tesisleri’nde ve tüm GSStore mağazalarında oluşturulan noktalarda afet sonrası sabah saatlerinden bu yana gelen yardımlar, deprem bölgesine götürülmek üzere hazırlanıyor. Burada Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Valla göz yaşartıcı bir sahne var. Kaç kişi var saymak mümkün değil. Türk milletinin böyle durumda bir araya gelmesinin örnek olmasının bir tanesi Ali Sami Yen’de veriliyor. Gelenlerin haddi hesabı yok. Çalışmaya gönüllü gelenlerin haddi hesabı yok. Ben de Türk milletinin bu büyük karakterinden dolayı çok gururluyum. Mümkün olduğu kadar depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce de ifade ettim. Erdem Bey orada. Oradaki durumu organize etmeye çalışıyor. Buradan da biz tırlarla bu malzemeleri depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Allah oradakilere sabır versin. İklim koşulları da çok fena. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine de büyük sabır diliyorum. Çok acı duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Allah bir daha milletimizin başına böyle bir felaketi vermesin" dedi.