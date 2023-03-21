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Dursun Özbek: "Lale Orta’nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta ’EYT yüzünden’ dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz."

Dursun Özbek: "Lale Orta’nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta ’EYT yüzünden’ dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz."

Spor 21.03.2023, 15:10
Dursun Özbek: "Lale Orta’nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta ’EYT yüzünden’ dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz."

Dursun Özbek: "Lale Orta’nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta ’EYT yüzünden’ dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz."

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