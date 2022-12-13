Dünya Kupası'nda yarı final maçları oynanıyor!

2022 Katar Dünya Kupası'nda yavaş yavaş sona yaklaşılırken bugün ve yarın oynanacak iki karşılaşmayla finalin adı belli olacak. Birçok sürprizin yaşandığı Dnya Kupasın'da bugün, Brezilya'yı eleyerek büyük bir sükseye imza atan Hırvatistan ile kupanın şampiyonluk favorilerinden Arjantin finale kalabilmek için kozlarını paylaşacak. Yarın ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı final oynayan Afrika takımı ünvanına sahip Fas ile son şampiyon apoleti bulunan yıldızlar topluluğu Fransa karşı karşıya gelecek.

Bugün (13.12.2022)

22:00 Arjantin vs Hırvatistan (TRT 1)

Yarın (14.12.2022)

22:00 Fransa vs Fas (TRT 1)