Dimitrios Kolovetsios, 2 yıl daha Kayserispor’da

Kayserispor, Yunan oyuncu Dimitrios Kolovetsios’un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kayserispor iç transferde başarılı oyuncu Dimitrios Kolovetsios ile yeniden anlaşmaya vardı. 31 Mayıs 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Kolovetsios ile yapılan görüşme sonrası 2 yıl daha anlaşma sağlandı. Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios’un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.