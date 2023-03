Çoşkun Öztürk: "Trabzon’dan çok sayıda isim A takıma kazandırılabilir"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve 1461 Soğuksuspor Kulüp Başkanı Çoşkun Öztürk, Trabzonspor’a, Trabzon futboluna hizmet etmeyi kutsal bir görev saydıklarını belirterek, Trabzon’dan çok sayıda ismin A Takıma kazandırılabileceğini söyledi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk, Trabzon amatörünün başarılı temsilcisi 1461 Soğuksuspor Kulübünün başkanlığı görevini sürdürüyor. Başkan Öztürk, gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un geleceğinin Trabzonlu ve çevre illerdeki genç yenetenekleri A takıma kazandırmakla sağlanabileceğini dile getirerek, “Kısa vadedeki hedefim, kulübüm 1461 Soğuksuspor’u profesyonel lige çıkararak Trabzonlu genç futbolcuları burada değerlendirmek. Ardından da Trabzonspor’a kazandırarak, gönül verdiğim, bordo-mavi renklerine aşık olduğum kulübüme katkıda bulunmak. Bunun için sağlam adımlar atıyoruz. Kaynak çok burada, Trabzon’un genlerinde futbol var. Önemli olan buradaki yetenekleri tespit edip süreci doğru planlamak, doğru değerlendirmek. Bunun için sadece Trabzonspor altyapısındaki çalışmalar yetmez. Trabzonspor ve ildeki diğer kulüpler arasında yapılacak doğru organizasyonlarla bunu mutlaka başarırız. Trabzonspor’un geleceği ancak, Trabzonlu ve çevre illerdeki genç yetenekleri A takıma kazandırmakla sağlama alınabilir” diye konuştu.

"Kulübe hizmet kutsal bir görev"

Hayatının en güzel dönemlerini Trabzonspor’da şampiyonluk yaşadığı zamanlar olduğunu söyleyenyen Coşkun Öztürk, “Ben tırnaklarımla kazıyarak bu günlere geldim. Futbolun her noktasında yer aldım. Trabzonspor’a hizmet etmek, bundan sonraki dönemlerde de katkıda bulunmak, iz bırakmak istiyorum. Gece gündüz, ne gerekiyorsa, zaman gözetmeksizin Trabzonspor’a, Trabzon futboluna hizmet etmeyi kutsal bir görev sayarız. Trabzonspor’un şampiyonluk dönemine yöneticiliğimiz rastladı, Allah bize yönetimdeyken şampiyonluk yaşattı. Ama biz zor günde iyi günde de göreve talip olduk. Her zaman Trabzonspor’un yanında olacağız” dedi.

"Ertuğrul Doğan başkanlığı hak ediyor"

Alt yapının kulüpler için öneminden bahseden Öztürk, “22 yıldır amatör futbolun içindeyiz. Alt yapılara çok değer verilmeli. Sadece Trabzon’un değil kentteki takımlarda alt yapıda çok iyi oyuncular var. Dortmunt, Porto, Ajax’da uygulanan modeller var. Her yıl alt yapıdan en az 2 oyuncu A takımda oynama potansiyelinde olmalıdır. Alt yapı ekonomiye de yardımcı olur. Ekonomi demişken şampiyonluk sürecinde, öncesi ve sonrasında büyük bir özveriyle çalışan Ertuğrul Doğan’a da ayrıca teşekkür etmek lazım. Kulübe bu anlamda nefes oldu her zaman. Kulüp için çok değerli bir isim. Başkanlığı da sonuna kadar hak ediyor. Biz de ona kulübe hizmet etme noktasında her zaman destek olacağız” diye konuştu.

"Dev uykudan uyandı"

Geçen sene yaşanan şampiyonluğun gelecekteki bir çok başarının önünü açtığını dile getiren Başkan Öztürk, “Bu sezon belki arzu ettiğimizin uzağındayız ama geçen seneki şampiyonluk yeni şampiyonlukların önünü açacaktır. Trabzon şehrinde futbol potansiyeli, şampiyonluk potansiyeli her zaman var. Yine bu takım başarılarla Türk futboluna hizmet edecektir. Peş peşe şampiyonluk tabii ki önemli ama bu bazen mümkün olmuyor. Ama artık herkes yolu biliyor. Geçen yıl izlenen yoldan dersler çıkarıp gelecek sezona uygulayarak bundan sonra çok şampiyonluklar yaşayacağımızdan hiç şüphem yok” dedi.

Kolej Hayali

Trabzon’da bir futbol koleji kurulmasının en büyük isteği olduğunu söyleyen Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim ve futbolun iç içe olduğu bir yapıya ihtiyaç var. Eğer yerel yönetimler arazi konusunda yardımcı olursa, kolejin yapılmasını tamamen ben üstlenebilirim. Bu proje Trabzonspor ile veya dışında bir şekilde yapılmalı. Öğrencilere karne hediyesi kampanyasına 1061 forma alarak kulübümüze destek olmaya çalıştık, hem de yeni neslin bordo-mavi renklerle daha çok kaynaşmasını sağlamaya çalıştık. Formalar Bayburt’a ve Trabzon’da özel çocukların olduğu eğitim merkezlerine dağıtıldı. Birçok okula forma göndererek çocuklarımıza en güzel karne hediyelerinden birini verdiğimizi düşünüyorum, Bunların devamı gelecek."