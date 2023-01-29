Chelsea’ye imza atan Malo Gusto Olympique Lyon’a kiralandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız sağ bek Malo Gusto’yu transfer etti. Maviler genç oyuncuyu sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon’a kiraladığını açıkladı.

Chelsea, resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Olympique Lyon’dan 19 yaşındaki Fransız sağ bek Malo Gusto ile 7.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç oyuncu sezon sonuna kadar Olympique Lyon forması giyecek.

Malo Gusto bu sezon Lyon’da 15 resmi maça çıkarken, 1 asistlik performans sergiledi.