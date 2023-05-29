Chelsea’de Pochettino dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktörlük görevine Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino’nun getirildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan Chelsea, yeni sezonda takımı Arjantinli Teknik Direktör Mauricio Pochettino’nun çalıştıracağını duyurdu. İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından, "Chelsea Futbol Kulübü, Mauricio Pochettino’yu kulübün yeni antrenörü olarak duyurmaktan mutluluk duyar" açıklamasını yaptı.

Sezona Thomas Tuchel yönetiminde başlayan Chelsea, alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adamla yollarını ayırarak takımı Graham Potter’a emanet etti. İngiliz çalıştırıcı, ilk haftalarda iyi sonuçlar elde etse de sezonun ilerleyen dönemlerinde büyük bir düşüş yaşadı. Potter’la da istediğini bulamayan Maviler, sezon sonunda kadar efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Frank Lampard’ı göreve getirmişti. İngiliz ekibi, 2022-2023 sezonunu Lamdard yönetiminde tamamladı.

51 yaşındaki Pochettino, İngiltere, İspanya ve Fransa’da teknik direktörlük yaptı. En son Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’i çalıştıran Arjantinli teknik adam, kulübüyle Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşadı.