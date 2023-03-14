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Çaykur Rizespor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Spor 14.03.2023, 14:05
Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.