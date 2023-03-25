BilardoMax Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası’na geri sayım başladı

Türkiye’nin en büyük ve önemli bilardo tesisi BilardoMax, artık gelenekselleşen ve bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası’na bir kez daha ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası, tüm zamanların en büyük bilardocusu olarak kabul edilen Raymond Ceulemans, Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner, eski Milli futbolcu Tümer Metin ve ses sanatçısı Baha’nın katılımı ile 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl Türkiye’de 21.’si düzenlenen Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası, BilardoMax Spor Salonu’nda 28-31 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Pek çok kez dünyanın en önemli sporcularının misafir edildiği ve bu yıl Semih Saygıner’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, “Tüm zamanların en iyisi” olarak adını tarihe yazdıran, ilk kez 1986 yılında Türkiye’ye gelerek, bilardo sporunun ülkede ilerlemesine katkı sağlayan, 22 defa Dünya Şampiyonu unvanı kazanarak erişilmesi zor bir kariyere ulaşan 86 yaşındaki Raymond Ceulemans turnuvadaki yerini alacak.

“Profesyoneller ve amatörler bir arada”

Handikaplı turnuva sistemi, katılımcı sporcuların geçmiş dönemdeki istatistikleri dikkate alınarak her sporcunun maçı kazanabilmek için farklı bir sayıya ulaşabilmesi üzerine kurulmuş ve amatörlerle profesyonellerin bir arada yarışabilmesine olanak sağlayan bir sistem. Bu organizasyonda; 250 katılımcı final turlarına kalabilmek için altı ayı aşkın bir süredir mücadele ediyorlar. Raymond Ceulemans’ın yanı sıra aralarında Dünya Şampiyonu milli sporcu ve aynı zamanda ev sahibi Semih Saygıner, eski milli futbolcu Tümer Metin, sanat dünyasının önemli seslerinden Baha, dünya literatüründe kendi adıyla anılan icat etmiş olduğu bilardo sistemleriyle önemli bir yere sahip olan Murat Tüzül, 2022 yılı gençler Dünya Şampiyonu Burak Haşhaş, milli takım sporcularından Turgay Orak, Dünya Kupası sahibi Adnan Yüksel, Kore’de PBA organizasyonlarında ülkemizi başarıyla temsil eden ve kısa bir süre önce etap kazanarak çok önemli bir başarıya imza atan Birol Uymaz ve organizasyonun ana sponsoru Mehmet Balabanoğlu turnuvaya final turlarından fix oyuncu olarak dahil olacaklar. Daha önceki yıllarda yine BilardoMax’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonlarda Dünya Şampiyonu misafir sporcular Torbjorn Blomdahl, Frederick Caudron, Dick Jaspers, Daniel Sanchez, Philippos Kasidokostas ve pek çok kez Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Lütfi Çenet gibi Türkiye’nin Dünya ve Avrupa şampiyonluğuna sahip çok önemli sporcuları turnuvada yer almış ve bilardoseverlere unutulmaz anlar yaşatmışlardı.