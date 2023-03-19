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Beşiktaş: "İstanbulspor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Tayyip Talha Sanuç’un yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Beşiktaş: "İstanbulspor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Tayyip Talha Sanuç’un yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Spor 19.03.2023, 15:04
Beşiktaş: "İstanbulspor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Tayyip Talha Sanuç’un yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Beşiktaş: "İstanbulspor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Tayyip Talha Sanuç’un yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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