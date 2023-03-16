Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Yan top çalışması ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.