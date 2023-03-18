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Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Beşiktaş, İstanbulspor galibiyetiyle Süper Lig’de galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar ayrıca Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ligde 13. müsabakada 8. galibiyetini aldı.
Spor 18.03.2023, 21:23
Beşiktaş, İstanbulspor galibiyetiyle Süper Lig’de galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar ayrıca Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ligde 13. müsabakada 8. galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Kara Kartal’a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti.
Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 3 müsabakada MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u mağlup etti.
Beşiktaş ayrıca Şenol Güneş yönetiminde ise ligde çıktığı 13. maçında 8. galibiyetini aldı.