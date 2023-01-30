Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve istasyon koşularıyla başlayan idman, 5’e 2’nin ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.