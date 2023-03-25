Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin tam kadro yer aldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda siyah-beyazlıların borcu açıklanacak ve gündeme ilişkin açıklamalar yapılacak.