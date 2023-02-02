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Batshuayi cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Adana Demirspor maçında sarı kart görerek Konyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

Spor 02.02.2023, 22:23
Batshuayi cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Adana Demirspor maçında sarı kart görerek Konyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Adana deplasmanına sarı kart ceza sınırında giden Belçikalı golcü Michy Batshuayi, müsabakanın 74. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü. Batshuayi, 23. haftada 6 Şubat Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Batshuayi, Adana Demirspor müsabakasında 78 dakika görev yaparken, yerini Joshua King’e bıraktı.

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