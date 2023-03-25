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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 83 - A.Efes: 99
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 22. HAFTASINDA ANADOLU EFES’İ AĞIRLAYAN KONYASPOR, KARŞILAŞMADAN 99-83’LÜK SKORLA MAĞLUP AYRILDI.
Spor 25.03.2023, 17:23
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında A.Efes’i ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 99-83’lük skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Ziya Özorhon xx, Polat Parlak xx
Konyaspor: Sinan Sağlam xx 10, Sulaimon xxx 28, Perez xxx 18, Eddie xx 14, Schilling x, Ramazan Tekin x 5, Badzim x 6, Erkin Şenel x, Mert Gizir x 2
Başantrenör: Can Sevim
A.Efes: Beaubois xxx 16, Egehan Arna xx 6, Micic xx 7, M’Baye xxx 23, Zizic x 4, Larkin xxx 19, Clyburn xx 5, Furkan Haltalı x 3, Buğrahan Tuncer xxx 13, Erten Gazi x 3
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 23-21 (A.Efes lehine)
Devre: 48-34 (A.Efes lehine)
3. periyot: 67-53 (A.Efes)
5 faulle oyundan çıkan: Furkan Haltalı (A.Efes)