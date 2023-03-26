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Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor’un başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan için tebrik mesajı yayımladı.

Spor 26.03.2023, 19:02
Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor’un başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan’ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

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