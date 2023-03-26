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Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor’un başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan için tebrik mesajı yayımladı.
Spor 26.03.2023, 19:02
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor’un başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan’ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."