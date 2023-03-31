Babası Karabağ gazisi olan Cafer’den depremzedelere destek
BABASI KARABAĞ GAZİSİ OLAN CAFERZADE CAFER, KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ GERÇEKLEŞEN DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN OYNANAN KARABAĞ-GALATASARAY MAÇINI HARÇLIKLARINI BİRİKTİREREK ALDIĞI BİLETLE STATTAN TAKİP ETTİ. CAFER, MÜSABAKA ÖNCESİ YARDIM ÇALIŞMALARINA DA DESTEK VERDİ.
Babası Karabağ gazisi olan Cafer Caferzade, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremzedelere yardım için oynanan Karabağ-Galatasaray maçını harçlıklarını biriktirerek aldığı biletle stattan takip etti. Cafer, müsabaka öncesi yardım çalışmalarına da destek verdi.
Galatasaray, depremzedeler yararına geçtiğimiz günlerde Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile 62 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşılaşmış ve müsabaka 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu mücadeleyi Cafer Caferzade de stattan takip etti. Harçlıklarını biriktirerek aldığı biletle babası Karabağ gazisi komutanı olan
Rasim Caferzade ve kardeşiyle maçı izleyen Cafer, karşılaşmadan önce yardım toplama çalışmalarına da destek verdi.
Cafer Caferzade, depremin ilk gününden itibaren afet bölgelerine gönderilen malzemelerin paketleme ve taşıma aşamalarında da görev almıştı.