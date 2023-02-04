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Arthur Masuaku, Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyecek
Beşiktaş’ın sol beki Arthur Masuaku, Sivasspor karşısında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Spor 04.02.2023, 18:15
Beşiktaş’ın sol beki Arthur Masuaku, Sivasspor karşısında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Müsabakadan 1-0’lık skorla mağlup ayrılan ayrılan siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, karşılaşmanın 45+5. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Masuaku, Süper Lig’de bir sonraki hafta İstanbul’da oynanacak Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.
29 yaşındaki futbolcu, Sivas deplasmanında 11’de sahaya çıkarken, mücadelenin 64. dakikasında yerini Umut Meraş’a bıraktı.