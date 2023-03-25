Arkas Spor, mağlubiyet serisine son vermek istiyor

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 23. haftasında Develi Belediyespor’a konuk olacak. Müsabaka yarın saat 16.00’da başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 23. hafta mücadelesinde Develi Murat Kocatürk Spor Salonu’nda Develi Belediyespor’a konuk olacak. Zorlu müsabaka yarın saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, ligde 12 galibiyet 9 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alırken, Develi Belediyespor ise 4 galibiyet 18 mağlubiyetle düşme hattının bir basamak üstü olan 12. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, Develi maçını kazanarak beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırıp, tekrar üst sıralara çıkmak isterken, ev sahibi ekip ise alt sıralardan kurtulup rahat bir nefes almak için karşılaşmayı kazanmak istiyor.