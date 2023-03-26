Altay Bayındır, İsmail Yüksek ve Mehmet Zeki Çelik’e Bursaspor forması hediye edildi

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bursa’da oynanacak olan Hırvatistan maçı için Bursa’da bulunan A Milli Takım’ın Bursalı oyuncularına jest yaptı. Başkan Banaz, yeşil-beyazlı takımın altyapısında yetişen Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik ve İsmail Yüksek’e Bursaspor forması hediye etti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda Hırvatistan’ı konuk edecek A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ile başladı. Antrenman öncesinde Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz’a çiçek takdim etti. Başkan Banaz ayrıca yeşil-beyazlı takımın altyapısından yetişen Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik ve İsmail Yüksek’e Bursaspor forması hediye etti.