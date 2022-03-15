banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Harkov’da Rus savaş uçağı düşürüldü
Harkov’da Rus savaş uçağı düşürüldü
Rusya Avrupa Konseyi'nden ayrıldı!
Rusya Avrupa Konseyi'nden ayrıldı!
Çiftçilere destek Erdoğan'dan geldi!
Çiftçilere destek Erdoğan'dan geldi!
Putin, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Putin, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Ali Koç PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Spor 15.03.2022, 22:12
Ali Koç PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Profesyone Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ve sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi ve sosyal medyadan sportmenliğe aykırı açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray, Altay, Sivasspor, Adana Demirspor ve Kayserispor da PFDK’ya sevk edilen diğer kulüpler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:

"Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Fabricio Santos De Jesus’un 12.03.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 13.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine

Kayserispor Kulübü’nün 13.03.2022 tarihinde oynanan Kayserispor- Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine

Adana Demirspor Kulübü’nün 13.03.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor- Sivasspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine

Sivasspor Kulübü’nün 13.03.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Sivasspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün Ek-2 / Müsabaka İsim Listesi-c maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine

Galatasaray Kulübü’nün 14.03.2022 tarihinde oynanan Galatasaray -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine

Beşiktaş Kulübü yardımcı antrenörü Anıl Demirci’nin 14.03.2022 tarihinde oynanan Galatasaray -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 15.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine

Altay Kulübü’nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/4 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine

Fenerbahçe Kulübü’nün 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç’un 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19