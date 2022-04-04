Ali Koç: Aziz Yıldırım aday olsa yarın seçime giderim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunurken, eski başkan Aziz Yıldırım için de konuştu.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği 1. Yıl Balosu'nda mesaj gönderen Ali Koç, "Aday ol, seçime gidelim" dedi.

"MEYDAN OKUYORUM"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı açıklamasında, "Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı. Defalarca söylememe rağmen karşıma çık aday ol. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyup... Onların niyetleri, tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler." dedi.