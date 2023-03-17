A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının, Paris Olimpiyat Elemeleri’nde rakipleri belli oldu

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri için İsviçre’nin Lozan şehrinde gerçekleşen kura çekiminde; A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’nda yer aldı. Filenin Sultanları, grup aşamasında ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Karşılaşmalar, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak.

B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı ise grup aşamasında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Karşılaşmalar, 30 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerinde oynanacak.

Olimpiyat Elemeleri’ne kadınlarda Çin, Japonya ve Polonya; erkeklerde ise Çin, Japonya ve Brezilya ev sahipliği yapacak. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 204 Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde gruplar şu şekilde:

Kadınlar

A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna

B Grubu: Japonya, Brezilya, Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya

Erkekler

A Grubu: Brezilya, İtalya, İran, Küba, Ukrayna, Almanya, Çekya, Katar

B Grubu: Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Türkiye, Tunus, Mısır, Finlandiya

C Grubu: Çin, Polonya, Arjantin, Hollanda, Kanada, Meksika, Belçika, Bulgaristan