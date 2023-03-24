A Milli Futbol Takımı, Erivan’a ulaştı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında yarın Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, Erivan’a ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda yarın Ermenistan ile mücadele edecek. Milliler, bu müsabaka öncesinde Ermenistan’ın Erivan şehrine gitti. İstanbul Havalimanı’ndan saat 12.00’de kalkan uçakla Zvartnots Uluslararası Havalimanı’na gelen Milli Takım kafilesinin yolculuğu yaklaşık 2 saat sürdü. Milliler, pasaport işlemlerinin ardından konaklayacağı otele geçti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, TSİ 17.15’de maçın oynanacağı Republican Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, yine bu tesiste TSİ 18.00’de maç öncesindeki resmi antrenmanını gerçekleştirecek.