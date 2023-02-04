8. WT Başkanlık Kupası’nda millilerden 13 madalya

İstanbul’da düzenlenen 8. WT Başkanlık Kupası’nda Türk sporcular günü, 3’ü altın 13 madalya ile tamamladı.

Avrupa Taekwondo Birliği ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 8. WT Başkanlık Kupası kapsamında Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na puan veren büyükler kategorisi ile para taekwondo müsabakaları yapıldı. Türk sporcular, her iki kategorinin toplamında 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz, toplam 13 madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren büyükler kategorisinin ilk gününde kadınlarda 8 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, bu kategoride 3 altın ve 5 bronz madalya kazandı. 46 kiloda Emine Gögebakan, 57 kiloda Hatice Kübra llgün ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanan isimler oldu. 46 kiloda Filiz Ögel, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Elif Sude Akgül, 53 kiloda Öykü Özbey ile +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren para taekwondo müsabakalarının ilk gününde kadınlarda 5 sıklette mücadeleler yapılırken sporcularımız 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. K44 kategorisindeki müsabakalarda 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal ve 65 kiloda Seçil Er gümüş madalyanın sahibi olurken, 47 kiloda Nurcihan Ekinci ile +65 kiloda Nisa Nur Gürses bronz madalya kazanan isimler oldu.

Organizasyonun beşinci gününde 8. WT Başkanlık Kupası kapsamında büyükler kategorisi müsabakalarıyla birlikte para taekwondo mücadeleleri devam edecek.