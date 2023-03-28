40 ülke, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları’nda mücadele edecek

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 40 ülke, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boy gösterebilmek için ağustos ayında başlayacak olan FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları’nda mücadele edecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2023 Basketbol Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edemeyen 40 ülke için Paris 2024 Olimpiyat Oyunları umudu hala sürüyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 40 takım, ağustos ayında başlayacak olan FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları’nda mücadele edecek.

Ön elemelerde yer alacak 40 takımın 28’i FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri 2. turunda oynayan ancak Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanamayan takımlardan, 12’si de 2. tura yükselemeyen en yüksek puana sahip takımlardan oluşacak. Etkinliğe katılmayacağını belirten Büyük Britanya’nın yerine, elemelerin ikinci turuna katılamayan en iyi Avrupa takımı olan Hırvatistan turnuvada yer alacak.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası, 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak ve kazanan ülkeler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yer alma hakkı elde edecek.

Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları’nda mücadele edecek 40 ülkenin kıtalara göre dağılımı şu şekilde:

Afrika: Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Mali, Nijerya, Senegal, Tunus ve Uganda

Amerika: Arjantin, Bahamalar, Şili, Kolombiya, Küba, Panama, Uruguay ve Virgin Adaları

Asya: Bahreyn, Tavyan, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Kore, Suudi Arabistan ve Suriye

Avrupa: Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, İzlanda, İsrail, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, İsveç, Türkiye, Ukrayna ve Rusya veya Bulgaristan