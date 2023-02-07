4 büyük kulüpten Ahmet Eyüp için başsağlığı mesajı
Malatya’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için 4 büyük başsağlığı mesajı yayımladı.
Malatya’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için 4 büyük başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başsağlığı mesajları şöyle:
Galatasaray: Yeni Malatyaspor’da forma giyen Ahmet Eyüp Türkaslan’ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.
Fenerbahçe: Hepimizin başı sağ olsun. Ahmet Eyüp Türkaslan’a Allah’tan rahmet, Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
Beşiktaş: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın, Malatya’da meydana gelen depremde göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
Trabzonspor: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın Malatya’daki deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Eyüp Türkaslan’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz.