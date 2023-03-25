2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Ermenistan: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan’ı 2-0 mağlup etti.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan’ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Mert’in degajında orta sahanın sağında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasının içine kadar topu sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beglaryan’da kaldı.
57. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem’in pasında Hakan’ın şutu üstten auta attı.
64. dakika Enes’in ara pasında ceza saha yayı içinde topla buluşan Kerem’in yerden sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-2
Stat: Vazgen
Hakemler: Sanchez Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx
Ermenistan: Arsen Beglaryan xx, Kamo Hovhannisyan xx, Taron Voskanyan (Mkrtchyan dk. 28 x, Bairamyan dk. 54 x), Varazdat Haroyan xx, Arutiunian xx, Nayair Tiknizyan xx, Uguchukwu Iwu xx, Eduard Spertsyan xx, Lucas Zelarayan xx (Adamyan dk. 75 x), Noberto Briasco xx, (Bichakhchyan dk. 76 x), Tigran Barseghyan xx
Yedekler: Zhirayr Margaryan, Erjanik Ghubasaryan, Khoren Bairamyan, Karen Muradyan, David Davidian, Edgar Babayan
Teknik Direktör: Joaquin Caparros
Türkiye: Türkiye: Mert Günok xx, Ozan Kabak x, Merih Demiral xx (Salih Özcan dk. 45 xx), Çağlar Söyüncü xx, Onur Bulut xx, Orkun Kökçü xx (İsmail Yüksek dk. 74 x), Hakan Çalhanoğlu xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Eren Elmalı dk. 74 x), Cengiz Ünder xx, Cenk Tosun xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 45 xx), Enes Ünal xx (Umut Nayir dk. 85 ?)
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci, Samet Akaydın, Arda Güler, Cenk Özkaçar
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Goller: Hovhannisyan (dk. 10) (Ermanistan), Orkun Kökçü (dk. 35), Kerem Aktürkoğlu (dk. 64) (Türkiye))
Sarı kartlar: Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüsek (Türkiye), Bairamyan, Mkrtchyan, Spertsyan, Barseghyan, Haroyan (Ermenistan)