2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Ermenistan: 1 - Türkiye: 1 (İlk yarı)
2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ D GRUBU İLK MAÇINDA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI DEPLASMANDA ERMENİSTAN İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONA ERDİ.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Hovhannisyan’ın içeriye çevirdiği topta Ozan Kabak’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
27. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Merih Demiral’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beglaryan’da kaldı.
35. dakikada sağ taraftan Onur Bulut’un pasında topu alan Orkun Kökçü ceza yayının sağından uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Vazgen
Hakemler: Sanchez Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx
Ermenistan: Arsen Beglaryan xx, Kamo Hovhannisyan xx, Taron Voskanyan x (Mkrtchyan dk. 28 x), Varazdat Haroyan xx, Arutiunian xx, Nayair Tiknizyan xx, Uguchukwu Iwu xx, Eduard Spertsyan xx, Lucas Zelarayan xx, Noberto Briasco xx, Tigran Barseghyan xx
Yedekler: Zhirayr Margaryan, Erjanik Ghubasaryan, Khoren Bairamyan, Karen Muradyan, David Davidian, Vahan Bichakhchyan, Edgar Babayan, Sargis Adamyan
Teknik Direktör: Joaquin Caparros
Türkiye: Türkiye: Mert Günok xx, Ozan Kabak xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söğüncü xx, Onur Bulut xx, Orkun Kökçü xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Cengiz Ünder xx, Cenk Tosun xx, Enes Ünal xx
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Arda Güler, Cenk Özkaçar
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Goller: Hovhannisyan (dk. 10) (Ermanistan), Orkun Kökçü (dk. 35) (Türkiye)
Sarı kartlar: Onur Bulut, Merih Demiral (Türkiye), Mkrtchyan (Ermenistan)