1.159 daire ve 10 ticari alandan oluşan projenin temeli 2025 Ocak’ta atılacak. Proje 2027 Ocak’ta tamamlanacak.

SPOINT İnşaat A.Ş., “İyi Yapılar Güzel Gelecek” mottosu ile Kıbrıs’ta hayata geçireceği Viva İskele projesi ile Kıbrıs'ın en seçkin bölgesinde benzersiz bir kent yaşamı hayata geçiriyor. Tamamlandığında 1.159 daire ve 10 ticari alandan oluşan ve 73.000 metrekarelik inşaat alanına ulaşacak proje, ada hayatıyla metropol yaşantısını buluştururken, yatırımcıları yeni bir yaşam merkezi konseptinin ayrıcalıklarıyla tanıştıracak. Aynı zamanda proje, teknolojik üstünlükleri, yüksek standartları ve çevreye karşı duyarlılığı ile kalite, konfor ve güveni bir arada sunacak.

Yatırımcıları Kıbrıs inşaat piyasasının avantajlarıyla tanıştıracak

Viva İskele projesi ile yatırımcıları Kıbrıs inşaat sektörünün sunduğu standartların çok daha ötesindeki yüksek standartlarla tanıştıracaklarını ifade eden SPOINT İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, “2015’ten bu yana imza attığımız uluslararası standartlara sahip taahhüt projelerimizde kalite, güven ve estetiği buluşturduk. Yaklaşık 10 yılda edindiğimiz tecrübe kadar farklı uzmanlık alanlarımızla da konut sektöründe heyecan verici bir yolculuğun başındayız. Şehirlere nefes aldıran, teknolojik üstünlükleri ile çağın bir adım önünden giden, çevreye karşı duyarlılığı ile sürdürülebilirliği önemseyen çağdaş ve nitelikli projelerle fark yaratmayı hedefliyoruz. Yatırımcılar için oldukça cazip fırsatlar barındıran Kıbrıs’ın en gözde lokasyonu Long Beach/Yeni İskele bölgesinde 2025 yılında temelini atacağımız Viva İskele projesi ise bu hedefin başlama vuruşunu oluşturuyor” dedi.

Ocak 2027’de tamamlanacak

Ünal Memiç, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “1.159 daire ve 10 ticari alandan oluşan ve 73.000 metrekarelik inşaat alanına ulaşacak projemizin inşaatına Ocak 2025’te başlayacağız. Projemiz; modern mimarisi, sosyal alanları ve geniş ticari birimleriyle yatırımcılara önemli bir değer sunacak. Teknolojik üstünlüğü, çevreye karşı duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımıyla Kıbrıs inşaat piyasasına üst düzey boyut getireceğimiz projemizde, açık ve kapalı otoparklar, yüzme havuzları ve sosyal donatılar gibi geniş olanaklar sunulacak. Projemizi Ocak 2027’de tamamlamayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs’ta kazançlı yatırımın adresi olacak

Kıbrıs’ta gayrimenkul yatırımının diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla daha kazançlı olduğuna dikkat çeken Ünal Memiç, “Kıbrıs vergisel avantajları, yüksek kira getirisi ve gelişen turizm sektörüyle yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca muhteşem doğal güzellikleri, yılın neredeyse 300 günü güneşli havası ve huzurlu yaşam tarzı da bu tercihi destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. SPOINT İnşaat A.Ş. olarak Viva İskele projesiyle Kıbrıs’ta kazançlı yatırımın adresi olacağımıza inanıyoruz. Kıbrıs inşaat piyasasının sunduğu fırsatları, geliştirdiğimiz yatırım modeliyle daha da cazip hale getireceğiz. Konut sektöründe Viva İskele ile başlayan yolculuğumuzu ileride yeni yurt dışı projelerle sürdüreceğiz. Her projemiz ile uluslararası ölçekte sektörün öncü firmaları arasında yerimizi alarak Türkiye’nin dünya vitrinine katma değer sağlayacağız” dedi.

Kıbrıs’ta ada yaşamını yeniden tanımlayacak

Ünal Memiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çağımızın inşaat standartlarının gereklerini estetik tasarım anlayışı ile bir araya getirdiğimiz Viva İskele projesi, merkezi lokasyonu ve en yeni teknolojilerle dizayn edilen sosyal donatıları ile sosyal yaşamın tüm unsurlarını buluşturacak. Aquaparkı, rekreasyon alanları, yürüyüş ve koşu parkurları gibi geniş sosyal imkanları ile proje sakinlerini ayrıcalıklı bir yaşam standardıyla tanıştıracak. Akdeniz’in en güzel sahillerinden biri olan Long Beach’in hemen yanı başındaki konumuyla da sakinlerine her an tatil tadında bir yaşam sunacak. Lüks ve konfor dolu sosyal alanları, dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları ve her türlü beklentiyi karşılayan yeme içme ve sosyalleşme duraklarıyla rezidans konforunda yaşamı Kıbrıs’la buluşturacak projemiz, ada yaşamını yeniden tanımlayacak.”

Viva İskele’nin bir inşaat projesi olmanın çok daha ötesinde bir anlam ifade ettiğini kaydeden Ünal Memiç, bu anlamı “Gerek yenilikçi mimari yaklaşımı gerekse sağlayacağı yaklaşık 1000 kişilik istihdamla Kıbrıs ekonomisinin gelişimine önemli bir katkı sağlayacak ticari yatırım modeli ile Viva İskele projemizin bir konut projesi olmanın çok ötesindeki vizyonunun, Türkiyemizin Kıbrıs’taki anlamlı varlığına önemli katkıları olacağına inanıyorum.” şeklinde ifade etti.

Viva İskele Projesi Genel Özellikler:

⦁ Proje toplam inşaat alanı: 73.000 metrekare

⦁ Başlangıç Tarihi: Ocak 2025

⦁ Tamamlanma Tarihi: Ocak 2027

⦁ Konut Sayısı: 1.159 konut

⦁ Ticari Alan: 10 adet

⦁ Konut Tipleri: 1+0, 1+1, 1+1 bahçeli, 1+1 havuzlu, 2+1, 2+1 bahçeli, 2+1 havuzlu daire seçenekleri

⦁ Sosyal Donatılar: Spor alanları, çocuk oyun alanları, aquapark, kapalı ve açık otopark, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları, yerel ürün satış noktaları, fast-food alanları