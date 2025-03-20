"Attığımız Her Temelde Umut Var"

Bakan Kurum, paylaşımında Arzu İnce’nin "Evimiz yıkıldı ama devletimiz yanımızdaydı" sözünü alıntılayarak, “Biliyoruz ki; attığımız her temelde umut var. Elazığ’daki Arzu hanım gibi nice kardeşimizin güveni, yuva özlemi var. Biz işte bu güvene layık olmak için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İki Deprem, Büyük Kayıplar ve Yeni Bir Başlangıç

2020 yılında Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde evlerini kaybeden İnce çifti, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. 23 yıl boyunca yaşadıkları yuvalarına bir daha giremeyen aile, kışın ortasında üzerlerinde bir ceket ve bir çift terlikle hayatta kaldıklarına şükretti. Depremin ardından çadır, konteyner ve kiralık evlerde yaşam mücadelesi veren İnce çifti, TOKİ tarafından Elazığ Yemişlik Mahallesi’nde inşa edilen konutlardan birine yerleşerek yeni bir hayata başladı.

"Devletimizin Sayesinde Yeni Bir Hayat"

Taşeron bir şirkette yol işçisi olarak çalışan Bayram İnce, yeni evlerine kavuşmanın sevincini şu sözlerle anlattı:

"Sıfır ev, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. O da kimin sayesinde? Devletimizin sayesinde. Her zaman devlet arkamızdaydı, bunu hep hissettik. Kura çekilişini heyecanla bekledik. Bakanımız Murat Kurum’un kuraları çektiği anı unutamıyoruz. Çok sevinmiştik."

Ev hanımı Arzu İnce ise yaşadığı duyguları şu sözlerle paylaştı:

"Evimiz yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Çünkü hatıralarım çoktu orada. Ama yeni evimizi gördüğümde ‘inşallah o kadar üzüldüğüme değer’ dedim. Burada da ailemi, evimi, yuvamı kuracağım. Yeni bir geçmişim olacak."

Anahtarlarını teslim alıp yeni yuvalarına adım attıkları anı anlatan Arzu İnce, gözyaşları içinde eşine döndüğünü ve “Bizim evimiz yıkıldı ama devletimiz bizim yanımızdaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.” dediğini aktardı.

"Cumhurbaşkanımız Sözünü Tuttu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’a teşekkür eden İnce, devletin depremzedelere yönelik çalışmalarına duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız söylediği her şeyi yaptı. Biz de inandık. Sadece evim olduğu için değil, her konuda güvenim de inancım da sonsuz."

Elazığ’da Konut Seferberliği Sürüyor

Elazığ’da 2020’de yaşanan Sivrice depreminin ardından yaraları sarmak adına TOKİ tarafından 25 bin 978 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş depremlerinin ardından ise bugüne kadar Elazığ’da 8 bin 149 konut ve 685 köy evi olmak üzere toplamda 8 bin 834 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri ve 2 bin 794 köy evi daha tamamlanarak toplamda 13 bin 142 konut ve iş yeri hak sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye’nin dört bir yanında inşa edilen afet konutları, depremzedelere güvenli ve sağlam yuvalar sunarak yeni bir yaşam kurmalarına imkan sağlıyor. Elazığlı İnce çifti gibi binlerce ailenin yüzünü güldüren bu çalışmalar, devletin depremzedeler için yürüttüğü seferberliğin en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.