SPOINT İnşaat, sporun birleştirici gücüne olan inancıyla, spora ve sporculara olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

“Galatasaray Bizim İçin Bir Tutku”

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SPOINT İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Memiç, Galatasaray’ın yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir değer, kültür ve ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Bugün, SPOINT İnşaat olarak Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile gerçekleştirdiğimiz forma kol sponsorluğu anlaşmasının imza töreni için buradayız. Bu iş birliği, kadın futbolunun yükselişine katkıda bulunma sorumluluğumuzun bir parçasıdır” dedi.

“Kadınların Başarılarını Ayakta Alkışlamaya Alıştık, Daha Fazlasına Da Hazırız!”

Ünal Memiç, kadın futbolunun gelişiminin toplumsal ilerlemenin de önemli bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Kadın futbolunun gelişimi, sadece sporun değil, toplumsal ilerlemenin de önemli bir göstergesidir. Kadın Futbol Takımımız, sahada gösterdiği azim ve kararlılıkla bu dönüşümün öncülerinden biri olmuştur. Biz de kadın sporcularımızın mücadelesini desteklemeyi ve bu yolculukta onların yanında olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Galatasaray, Baba Gündüz’ün dediği gibi, ‘bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır.’ Bugün burada attığımız bu adım da Galatasaray’ın bu güçlü ruhunun bir yansımasıdır. Bu güçlü takımın bir parçası olmak ve kadın futbolunun yükselişine birlikte tanıklık etmek, bizim için büyük bir onur. Futbolcularımıza ve kulübümüze emek verdikleri tüm alanlarda başarılar diliyor, bu yolculukta her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.