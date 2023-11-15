Borsada son yılların en büyük mağduriyetine neden olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan beklenen ceza geldi.

SPK, Sinpaş Kızılbük Wellness Resort projesine açılan davayı gizleyen Kızılbük’e ve şirketin hisselerini borsa dışında virman yöntemi ile satan Sinpaş GYO’ya ceza verdi.

SPK’dan yapılan açıklamaya göre, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye Şirket portföyünde yer alan Sinpaş Kızılbük Wellness Resort projesine ilişkin olarak açılmış olan davalar hakkında özel durum açıklaması yapılmaması nedeniye 300 bin lira idari para cezası verildi.

SPK söz konusu ceza ile ilgili olarak da, “Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.

HİSSELERİ GİZLİ SATTI!

SPK’nın ikinci dikkat çeken cezası Sinpaş GYO’ya geldi. SPK, “Şirket tarafından Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ paylarına ilişkin olarak 10.03.2023 ve 14.04.2023 tarihlerinde gerçekleştirilen pay satışı işlemlerinin Borsa dışında virman yoluyla gerçekleştirilmesi” nedeniyle Sinpaş GYO’ya da 150 bin lira ceza verdi.

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