Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasaların güvenli ve istikrarlı işleyişini korumak amacıyla aldığı tedbirlerin süresini uzattı. SPK’nın 18 Nisan 2025 tarihli 2025/24 sayılı bülteninde yer alan karara göre, daha önce açıklanan önlemler 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Kuruldan yapılan açıklamada, “Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

25 Nisan'a kadar ilk yasak, şimdi 30 Mayıs’a kadar uzatma

SPK, son dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmalar üzerine 24 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar bazı kritik tedbirleri devreye almıştı. Şimdi ise bu önlemlerin kapsamı genişletilerek 30 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı.

Alınan kararlar kapsamında:

Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı.

Halka açık şirketlerin pay geri alım işlemleri kolaylaştırıldı.

Kredili işlemlerde öz kaynak oranı esnetilerek uygulanmaya devam edilecek.

SPK, bu adımlarla birlikte piyasaların sağlıklı işleyişini desteklemeyi ve yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.