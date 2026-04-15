Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen barınma yardımları, özellikle sağlıklı konuta erişimi olmayan haneleri hedefliyor. Destekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Onarımdan konut yapımına geniş destek yelpazesi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni düzenleme kapsamında vatandaşlara verilecek destekler şöyle sıralanıyor:

Basit ev onarımları için: 70 bin TL’ye kadar

Orta düzey onarımlar için: 140 bin TL’ye kadar

Kapsamlı tadilatlar için: 200 bin TL’ye kadar

Prefabrik ev yapımı için: 600 bin TL’ye kadar

Betonarme ev yapımı veya ev alımı için: 1 milyon TL’ye kadar

Desteklerin, özellikle ekonomik olarak zor durumda olan ve uygun barınma koşullarına sahip olmayan hanelere yönelik olduğu belirtildi.

Başvuru şartları belli oldu

Barınma yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların; muhtaçlık sınırının altında olması, uygun konutunun bulunmaması ve en az bir yıldır aynı yerleşim yerinde fiilen ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca nafaka yükümlüsü yakını bulunmayan 18 yaş üstü kişiler başvuru yapabiliyor.

Ödeme ve kullanım süreci

Basit ve orta düzey onarımlarda destek tutarı doğrudan aktarılırken, daha büyük kapsamlı projelerde harcama belgelerine göre ödeme yapılacak. Prefabrik ve betonarme konutlarda ise proje bazlı ödeme sistemi uygulanacak.

Kadınlara özel konut desteği

Programın dikkat çeken bir diğer ayağını ise eşi vefat etmiş ve en az üç çocuğu bulunan kadınlara yönelik konut desteği oluşturuyor. Bu kapsamda ülke genelinde binlerce konutun hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Destek programı ile hem barınma sorunlarının azaltılması hem de sosyal refah seviyesinin artırılması amaçlanıyor.