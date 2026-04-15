Törene Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, yönetim kurulu üyesi Burçin Gözlüklü ve Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici katıldı. Yapılan açıklamalarda, iki kurum arasındaki iş birliğinin sadece bir sponsorluk değil, istikrarlı bir ortaklık olduğu vurgulandı.

Murat Salar, anlaşmanın geçmişine dikkat çekerek, “AVİS ile başlayan ve 8. yılına yaklaşan bu güçlü birlikteliği sürdürüyoruz. Koç Grubu’nun desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz” ifadelerini kullandı. Salar ayrıca taraftar desteğinin önemine değinerek sezonun kalan bölümüne odaklandıklarını belirtti.

Sezonun son haftalarına girildiğini hatırlatan Salar, kalan 5 maça tek tek odaklandıklarını söyleyerek, “Rizespor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamak” dedi.

Sponsorluk anlaşması imza töreninde Ekovitrin adına Harun Reşit Tığlı yer alırken, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici sürece ilişkin bilgi verdi.

Yenilenen anlaşmayla birlikte Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğunda Otokoç Otomotiv ile yoluna devam edecek.