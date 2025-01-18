SPK’dan Açıklama

SPK, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler tespit edilirse, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri sürekli olarak yerine getirilmektedir. Şekerbank T.A.Ş. pay piyasasındaki son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleri 6362 sayılı Kanunun 104. ve 106. maddeleri kapsamında incelenmektedir.”

Hisse Fiyatlarında Sert Düşüş

Şekerbank hisse senedi, satışın iptal edildiği haberinin 15 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulmasından önceki günlerde taban seviyeye geriledi. Bu durum, satış iptali bilgisinin önceden sızdırıldığı iddialarını güçlendirdi.

İnceleme Süreci ve Beklentiler

SPK’nın başlattığı inceleme, sermaye piyasalarının güven ve açıklık ilkelerini koruma amacı taşıyor. İnceleme sonunda içeriden bilgi ticareti tespit edilirse, sorumlular hakkında ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

Bu gelişme, Şekerbank hisselerinde yatırımcıların dikkatini çekerken, sermaye piyasalarında şeffaflık ve güven ortamının korunmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.