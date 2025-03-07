SPK'nın bülteninde yer alan bilgilere göre, Sanko Pazarlama (#SANKO), Vanet Gıda Sanayi (#VANGD), Temapol Polimer Plastik (#TMPOL) ve Carrefoursa (#CRFSA) hisseleri üzerinde yapılan işlemler incelendi. Yapılan denetimler sonucunda, Aziz Uzun’a 16 milyon 973 bin 240 TL, Ümmet Baki Özdemir ve Murat Özdemir’e ise 3 milyon 892 bin 770’er TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

SPK, yatırımcıların piyasa manipülasyonlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgularken, sermaye piyasalarının güvenilirliği için denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Yetkililer, yatırımcıların bilgi kirliliğine kapılmadan, SPK’nın resmi duyurularını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

SPK’nın söz konusu cezaları, piyasa bozucu işlemleri engelleme ve yatırımcıların korunmasını sağlama amacıyla aldığı belirtiliyor. Sermaye piyasalarında adil ve şeffaf bir ortam oluşturulması için benzer denetimlerin süreceği kaydedildi.