SPK’nın 2025/32 sayılı bülteniyle kamuoyuna duyurduğu ve yatırımcıları piyasa oynaklıklarına karşı korumayı amaçlayan tedbirler şu şekilde:

Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması ,

Halka açık şirketlerin pay geri alım süreçlerinin kolaylaştırılması ,

Kredili işlemlerde öz kaynak oranlarına ilişkin esneklik sağlanması.

SPK, söz konusu kararlarla yatırımcı güvenini güçlendirmeyi ve piyasalardaki sağlıklı işleyişin devamını sağlamayı hedefliyor. Önlemlerin süresinin uzatılması, özellikle küresel ve yerel piyasalarda oluşabilecek ani dalgalanmalara karşı proaktif bir adım olarak değerlendiriliyor.