Hafta sonu restoranlarda yemek yememek üzere kampanya başlatan sosyal medya kullanıcıları, çağrısını #fahişyemeğeboykot hashtagiyle yaptı.



MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, sosyal medya kullanıcıları, X platformundan başlayan kampanyaya Instagram, Facebook, EkşiSözlük, Youtube, Dailymotion gibi birçok platformdan katılım sağladı ve 200 bini aşkın paylaşım yaptı.

Hafta sonu restoranlarda yemek yememek üzere kampanya başlatan sosyal medya kullanıcıları, çağrısını #fahişyemeğeboykot hashtagiyle yaptı. MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, sosyal medya kullanıcıları, X platformundan başlayan kampanyaya Instagram, Facebook, EkşiSözlük, Youtube, Dailymotion gibi birçok platformdan katılım sağladı ve 200 bini aşkın paylaşım yaptı.

En fazla X’te paylaşıldı

Kampanyaya dönük paylaşımlar en fazla X platformundan yapıldı. Trend Topic listesine de giren #fahişyemeğeBOYKOT hashtagi 116.5 paylaşımda yer buldu. X’te en fazla etkileşim alan ilk 3 post, sırayla; @iriscibre, @Ardallah__, @Armagan_caglaya adlı kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Paylaşımlarda; kampanyaya destek olan kullanıcıların yanı sıra, bu pahalılığın nedenine değinenler, mekanlardaki fiyatlardan örnekler verenler ve kampanyanın sonucunu merak eden sosyal medya kullanıcıları oldu.

En fazla etkileşime ulaşan post, 210.6 takipçili @iriscibre adlı profilden paylaşıldı. Posta aşağıdaki içeriğin yanı sıra, kampanya kapsamında paylaşılması istenen görsel eklendi. Post, 41.4 etkileşime ulaştı ve 3 milyon 4 yüz kez görüntülendi. “Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz #fahişyemeğeBOYKOT ps. Lütfen bu görseli bolca kullanalım”

Görsel paylaşımı önemsendi

Kampanyaya dahil edilen ve postlara eklenmesi istenen boykot görseli, sosyal medya kullanıcıları tarafından önemsendi. DigiLUP Fotoğraf Tarama teknolojisiyle ulaşılan sonuçlara göre, boykot paylaşımlarının 43 bin 2 yüz adedine, çağrıda belirtildiği gibi, boykot görseli de eklendi. Boykot görselinde; “Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ile bize sunulan fahiş fiyatlı yemeğe boykot. Siz de katılın. BOYKOT. 20-21 Nisan’da Cafe ve Restaurant’lara gitmiyoruz. #fahişyemeğeBOYKOT” yazdı.

Boykot devam ediyor

Hafta sonunu kapsayan boykot ile ilgili sosyal medya paylaşımları devam ediyor. Öne çıkan paylaşımlarda; restoranlarda yemek yiyen insanların, yedikleri yemek ve fiyatlarına dair yorumları yer alıyor.